Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le bir araya geldi! Ronay nişanı attı!

Günlerdir magazin gündeminde adeta deprem etkisi yaratan Mehmet Ali Erbil ifşalarının ardından, Ece Ronay'dan bir ifşa daha geldi. Günlerdir yapımcı, mafya ve başka isimler tarafından tehditler edildiğini söyleyen Ronay, bu defa Erbil'in bir kadınla Seda Sayan hakkında çirkin konuşmalarını ifşa edince Mehmet Ali Erbil çareyi genç kızın nişanlısıyla buluşmakta buldu. Sosyal medyadan genç kızın nişanlısı ile paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğüne dair açıklama yaptı ancak, Ronay bu duruma tepki göstererek "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanarak, Bilir'le ayrıldığını resmen duyurdu.

"TEHDİT ETTİ BENİ"

Yaşanan tüm çirkin olaylarının ardından soluğu adliyede alan genç şarkıcı Ece Ronay, şovmenin iddiaları reddetmesinin ardından mahkemeye başvurdu. Çağlayan Adliyesi çıkışında kameralara konuşan Ronay, “Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Her fırsatta uyardım. Kızının kızı yaşında olduğumu, benimle bu tarzda konuşmaması gerektiğini söyledim. Ama ‘Bana kahve içmeye gel’ deyip durdu. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. ‘Yanımda uyu bu gece’ diye yazdı. ‘Böyle bir şey mümkün değil, yanlış kişiye mi mesaj attınız?’ dedim. Tehdit etti beni. ‘Seninle ilgili videolar paylaşırım’ dedi. Instagram’da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde.” ifadelerini kullandı.