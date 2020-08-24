Doya Doya Moda jüri üyesi Kemal Doğulu, Ece Şamlı ile aşk mı yaşıyor? Bir süre önce ikilinin sevgili olduğu yönünde iddialar ortaya çıkmış ikili bu iddialara herhangi bir yanıt vermemişti. Şamlı, dün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı açıklama ise aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ECE ŞAMLI VE KEMAL DOĞULU AŞK MI YAŞIYOR?

Ece Şamlı Kemal Doğulu ile olan samimi bir fotoğrafını paylaşarak altına: "Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları çıkarın kağıtları aşkımı yazıcam" notunu düştü.

Olayın ardından Kemal Doğulu'da bu notu cevapsız bırakmadı: "Sevdim mi biraz deli oluyorum, olur o kadar!" cevabını verdi.

İkilinin bu halleri aşk iddialarını da yeniden gündeme getirdi. Takipçileri sevgililer mi? sorusunu araştırmaya başladı.

ECE ŞAMLI KİMDİR?

Ece Şamlı, 27 Şubat 1986 yılında Ankara'da doğdu. Ece Şamlı, ünlü sunucu Cenk Koray'ın yeğenidir. Ece Şamlı, sanat camiasında merhum Cenk Koray'ın yeğeni olarak tanınmaktadır.

Organizasyon işi ile meşgul olan Ece Şamlı, bir süre oyunculuk da yapmıştır.

Lise eğitimini Acıbadem'de tamamlayan Şamlı, Yüksek Öğrenimini Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

2009 senesinde 'Mezuniyet' isimli filmde rol almıştır. Bir süre yönetmen yardımcılığı görevi yapan Şamlı, organizasyon işinde de adını duyurmuş ve düzenlediği partilerle camiada konuşulmuştur.

KEMAL DOĞULU AŞKA GELDİ

Kemal Doğulu, Instagram hesabından Ece Şamlı ile fotoğrafını paylaşarak altına 'Canım canım canım' notu düştü. Aynı fotoğrafı Ece Şamlı hesabından paylaşarak 'Çok Seviyorum' yorumunu yapmıştı. Kemal Doğulu'dan cevap gecikmedi ve 'Ben Daha Çok' cevabı vermişti.

İkilinin sevgili olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamakta. Ancak sosyal medyada bu konu ile ilgili bir çok yorum paylaşıldı.

İşte Kemal Doğulu'nun o paylaşımı: