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Ece Seçkin cesur kıyafetiyle konsere damga vurdu! Sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, son konserinde giymeyi tercih ettiği kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. İki farklı kombini sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcının sütyen giymemesi ise gözlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz ay pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile muhteşem bir düğünle evlenen ve son  son yılların en iyi çıkış yapan şarkıcılarından olan Ece Seçkin, çıktığı son konserinde cesur kostüm tercihlerinde bulundu. 30 yaşındaki şarkıcı sahneye iki farklı kostümle çıktı.

"ÇOCUK REYONUNDAN GİYİNİYORUM"

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Ece Seçkin, 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde "Evet doğru… Çocuk reyonundan giyiniyorum" notuyla fotoğraf yayınlamıştı.

Ece Seçkin cesur kıyafetiyle konsere damga vurdu! Sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı!

"BU SEFER ÇOCUK REYONUNDAN DEĞİL"

Bu kez son konserindeki görüntüleri paylaşan Seçkin, "Bu sefer çocuk reyonundan değil. Dün gece harikaydı" yorumunu yaptı. İki ayrı paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Ece Seçkin cesur kıyafetiyle konsere damga vurdu! Sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı!

Ece Seçkin'in sahneye sütyensiz çıkması ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ece Seçkin cesur kıyafetiyle konsere damga vurdu! Sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı!

İşte Seçkin'in konserinden anlar...

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