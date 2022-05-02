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  3. Ece Seçkin dekolte açıklamalarına sert çıktı! "Çizgiyi aştılar"

Ece Seçkin dekolte açıklamalarına sert çıktı! "Çizgiyi aştılar"

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, dekolte açıklamalarına dair açıklamalar yaptı. Seçkin, açıklamaların adeta mide bulandırdığını söyledi.

Ece Seçkin dekolte açıklamalarına sert çıktı! "Çizgiyi aştılar" 117

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin adından söz ettirmeye devam ediyor.