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Ece Seçkin fit görüntüsü ile Instagram'ı salladı!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, kısa taytı ve sporcu sütyeniyle yayınladığı fotoğraflarda fit görüntüsü dikkat çekti. Seçkin, paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Ece Seçkin fit görüntüsü ile Instagram'ı salladı!

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan şarkıcı Ece Seçkin, paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Karın kaslarını sergilediği kareler ile sosyal medyayı salladı. Seçkin, göndersine, "Antrenmandan bir an sonra... Zorlayıcı ama eğlenceli bir yoldu." notunu düştü.

"ZORLAYICI AMA EĞLENCELİ BİR YOLDU"

Şarkıcı Ece Seçkin, salgın döneminde egzersizlerini ihmal etmeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seçkin, önceki gün spor sonrası adeta karın kaslarını sergiledi.

29 yaşındaki genç şarkıcı, "Antrenmandan bir an sonra... Zorlayıcı ama eğlenceli bir yoldu. Artık daha da zor ve zorlayıcı şeylerin başarılmasının zamanı geldi" notunu düştü. Ece Seçkin'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İşte o kareler...

Ece Seçkin fit görüntüsü ile Instagram'ı salladı!Ece Seçkin fit görüntüsü ile Instagram'ı salladı!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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