Ece Seçkin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ECE SEÇKİN KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Eylül.1991

Ece Seçkin kaç yaşında : 28

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Şarkıcı

Ece Seçkin doğum yeri : İstanbul

ECE SEÇKİN BİYOGRAFİSİ

2012 yılında “Bu Ne Yaa“ adlı şarkısı ile tanındı.

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 yılında İstanbul’da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Piyano öğretmeni olan annesinden 3 yaşında piyano öğrenmeye başlayarak müzik hayatına başladı. 7 yaşında iken 1998 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuarı sınavına girerek piyano bölümünü birincilikle kazandı. Yarı zamanlı piyano bölümünde ortaokula kadar okudu. Aynı zamanda 8 yıl kadar bale ve dans eğitimi de aldı.

Ece Seçkin, lise yıllarında kendi kurduğu müzik grubunun solistliğini yaptı. Okul yıllarında katıldığı çeşitli müzik yarışmalarında dereceler aldı. 2006 yılında özel şan dersleri almaya başladı.

2010 yılında İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi‘Hukuk Fakültesi’ni kazandı ve okumaya başladı. Hukuk eğitimine devam etmektedir.

2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışarak onunla çalışmaya başladı. 2012 Ağustos ayında Ozan Doğulu’nun prodüktörlüğünü yaptığı “Bu Ne Yaa” adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

2014 yılında söz ve müziği Deniz Erten'e ait "Şok Oldum" adlı şarkı ile yeniden karşımıza çıktı.

2014 yılında Ozan Doğulu'nun 130 BPM Moderato albümündeki “Hoşuna Mı Gidiyor” şarkısını seslendirmiştir.

Ödülleri :

2016 - İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Medya Festivali Ödülleri - En İyi Kadın Sanatçı

2015 - DMC Ödülleri - Dijital Satış Ödülü (Hoşuna Mı Gidiyor)

2015 - 1.Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Şarkı (Hoşuna Mı Gidiyor)

2015 - 5.Yakındoğu Üniversitesi Video Müzik Ödülleri - Yılın Klibi (Hoşuna Mı Gidiyor)

2015 - Arel Üniversitesi 4.Medya ve Sanat Ödülleri - En Beğenilen 2014 Yılının Kadın Kategorisinde En İyi Çıkış Şarkısı (Hoşuna Mı Gidiyor)

2013 - 40. Altın Kelebek müzik ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Bayan Sanatçı ödülünü aldı.

Albümleri :

2012 - Bu Ne Yaa

2014 - Şok Oldum

2015 - Aman Aman (maxi single)

2016 - Zamanım Yok (maxi single)