Ece Seçkin'den nişanlısına doğum günü sürprizi

Şarkıcı Ece Seçkin pilot nişanlısına doğum günü sürprizi yaptı. Seçkin, nişanlısının memleketi Sinop'a giderek, Akgöl'de verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SENİ SEVİYORUM"

Şarkıcı, yakın zamanda evlilik planı yaptığı nişanlısını doğum gününde memleketi Sinop'a götürdü. Akgöl'de sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar veren Seçkin, bu anları Instagram hesabından da yayınladı. Seçkin paylaşımına "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü.

KLİP ÇEKİMİNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Ece Seçkin, Güney Afrika'daki klip çekimlerinde evlilik teklifi almıştı. Seçkin, Çağrı Terlemez ile Eylül 2018'de evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çiftin kız isteme ve nişan töreni bir arada yapılmıştı.

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez 2018 yılında nişanlanmıştı.