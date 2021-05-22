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Ece Seçkin'den olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, sosyal medyadan yaptığı iç çamaşırsız paylaşımla olay oldu. Seçkin'in paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ece Seçkin'den olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu

Sesi, enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Ece Seçkin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.  Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan hesabından yaptığı peş peşe paylaşımla olay oldu. Güzel Şarkıcı sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Pembe takımı ile büyük beğeni toplayan Seçkin, takımının içine iç çamaşırı giymedi.

PEMBE KOMBİNİ İLE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Saç rengi ve giydiği takımla dikkat çeken Seçkin'e ilginç yorumlar da yapıldı. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcının pembe kombini oldukça beğenildi. pembe pantolon ve ceket kombini yaparak poz veren güzel şarkıcı, ceketinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti. Takipçilerinin yorum yağmuruna tuttuğu Seçkin için "Niye iç çamaşırı giymedin?", "Bu kadarı fazla değil mi?" ve "Sanki bir şeyler giymeyi unutmuşsun" yorumları yapıldı.

Ece Seçkinden olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutulduEce Seçkinden olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutulduEce Seçkinden olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutulduEce Seçkinden olay pozlar! İç çamaşırsız fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu

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