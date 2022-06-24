Ece Seçkin'den öyle bir itiraf geldi ki! Duyanın ağzı açık kaldı! Ailesi tarafından zorla başkasıyla evlendirilmiş! Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in, katılmış olduğu bir YouTube programında yapmış olduğu eski sevgili açıklamaları duyanları şok etti. Eski sevgilisinin kendisinden, ailesi tarafından zorla bir başkasıyla evlendirildiği için ayrıldığını söyleyen Ece Seçkin, açıklamaları nedeniyle çok konuşuldu.

1 6 Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, güzel sesi ve sevecen tavırlarıyla, sanat dünyasının sevilen ünlüleri arasında yer alıyor.