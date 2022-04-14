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  3. Ece Seçkin’in başı dertte! Sapkın hayranından kezzap tehdidi

Ece Seçkin’in başı dertte! Sapkın hayranından kezzap tehdidi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, televizyon programına özel açıklamalarda bulundu. Ece Seçkin, sapkın hayranından kezzap resimli tehdit mesaj aldığını söyledi.

Ece Seçkin’in başı dertte! Sapkın hayranından kezzap tehdidi 117

Koyu Fenerbahçeli olarak bilinen Ece Seçkin, Fenerbahçe- Galatasaray maçına damga vurmuştu. 