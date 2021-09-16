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Ece Seçkin'in düğünü için seçtiği iddialı gelinlik olay oldu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. Düğün için seçtiği iddialı gelinliğini paylaşan Seçkin, gündeme bomba gibi düştü.

Ece Seçkin'in düğünü için seçtiği iddialı gelinlik olay oldu 118

Ece Seçkin pandemi sebebiyle uzun süredir ertelediği düğününü sonunda gerçekleştirdi.. 