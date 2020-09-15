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Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den ilginç hediye! Oyun koltuğu aldı!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den Seçkin'e doğum gününde ilginç bir hediye geldi. Terlemez, günde en az 7 saat oyun oynayan Ece Seçkin'e oyun koltuğu aldı. Seçkin bu hediye karşısında; ‘Hayatımda en iyi ikinci doğum günü hediyesi’ dedi.

Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den ilginç hediye! Oyun koltuğu aldı!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin 29’uncu yaş gününde ilginç bir hediye aldı. Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez, Seçkin'e pembe bir oyun koltuğu yaptırdı. 

Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den ilginç hediye! Oyun koltuğu aldı!

2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu Çağrı Terlemez ile nişanlanan Ece Seçkin 29 yaşına girdi. Bir süredir nişanlısı ile karantinada olan Çağrı Terlemez ise Seçkin'e ilginç bir doğum günü hediyesi aldı.

Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den ilginç hediye! Oyun koltuğu aldı!

Günde en az 7 saat oyun oynayan Ece Seçkin'e nişanlısı pembe bir oyun koltuğu yaptırdı. Bu hediyeyi görünce çok şaşıran Seçkin şu ifadeleri kullandı: “Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim, hayatımdaki en güzel ikinci hediyem”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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