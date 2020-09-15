Ece Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez'den ilginç hediye! Oyun koltuğu aldı!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin 29’uncu yaş gününde ilginç bir hediye aldı. Seçkin'in nişanlısı Çağrı Terlemez, Seçkin'e pembe bir oyun koltuğu yaptırdı.

2018 yılında uzun süredir birlikte olduğu Çağrı Terlemez ile nişanlanan Ece Seçkin 29 yaşına girdi. Bir süredir nişanlısı ile karantinada olan Çağrı Terlemez ise Seçkin'e ilginç bir doğum günü hediyesi aldı.

Günde en az 7 saat oyun oynayan Ece Seçkin'e nişanlısı pembe bir oyun koltuğu yaptırdı. Bu hediyeyi görünce çok şaşıran Seçkin şu ifadeleri kullandı: “Artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim, hayatımdaki en güzel ikinci hediyem”