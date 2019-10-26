Ece Sükan'ın cesur paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu ve stil danışmanı Ece Sükan (42), bir katolog çekimi için objektiflere birbirinden cesur pozlar verdi.

Siyah bir mayo giyen Sükan'ın Instagram'dan paylaştığı bu video çok sayıda beğeni aldı. Sükan'a takipçilerinden de yorum yağdı. Bazı takipçileri bu paylaşımın abartı olduğunu düşünürken bazıları ise çok beğendi.

Ece Sükan daha önce yaptığı bir açıklamada "Yeni şeyler denemeye ve güven çemberimden çıkmaya hep cesaret ettim. Tabii bu paketin içinde başarının yanı sıra başarısızlık ve hayal kırıklıkları da oluyor. Değerli olan bu yolculuktur" demişti.