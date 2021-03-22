Haysiyet isimli kitabıyla okuyucuyla buluşan Ece Üner'in eşi Deniz Bayramoğlu ve evlatları Güneş merak konusu oldu. Ece Üner'in Deniz Bayramoğlu ile boşanıp boşanmadığı konusun da araştırılan konulardan biri oldu. Peki Ece Üner Deniz Bayramoğlu boşandı mı? | Ece Üner kimdir? | Deniz Bayramoğlu kimdir? İşte ayrıntılar...

ECE ÜNER DENİZ BAYRAMOĞLU BOŞANDI MI?

Show TV ekranlarının sevilen yüzü, Show Haber'in sunucusu Ece Üner, "Haysiyet" adını verdiği kitabıyla okuyucuyla buluştu. Sosyal medya kitaba ilişkin yapılan paylaşımlar ile Ayşe Arman'a röportaj veren Ece Üner'in açıklamaları doğrultusunda ünlü ismin özel hayatı da merak konusu oldu.

2013 yılında Deniz Bayramoğlu ile evlenen Ece Üner'in evliliğinin bittiği sık sık iddia ediliyor. Fakat çiftin her ne kadar evliliği hakkında sık sık boşanıyorlar iddiaları sosyal medyada yer alsa da bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Çiftin Güneş isminde bir de çocukları var.

ECE ÜNER KİMDİR?

Show TV Ana Haber Bültenini sunan başarılı haber spikeri Ece Üner, Dinç Üner'in kızıdır. Her zaman başarısı ile adından söz ettiren Ece Üner, 'Haysiyet' isimli bir kitap çıkarmıştır.

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Ece Üner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, Kanal D Ana Haber bültenini sunmaktadır.

Deniz Bayramoğlu hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Deniz Bayramoğlu kimdir?