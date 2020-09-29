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  3. Ece Üner, Deniz Çakır'ın tepkisine sessiz kalmadı: "Mide bulandırıcı"

Ece Üner, Deniz Çakır'ın tepkisine sessiz kalmadı: "Mide bulandırıcı"

Ece Üner, Kim Kardashian yorumu ile ilgili kendisine gelen tepkilere cevap verdi: "Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı” diyen Ece Üner'e sosyal medyadan da bir çok kişiden destek geldi.

Ece Üner, Deniz Çakır'ın tepkisine sessiz kalmadı: "Mide bulandırıcı"

Ece Üner'in Kim Kardashian ile ilgili olarak yapmış olduğu eleştiriye sosyal medyadan bir çok kişiden destek gelirken bazı ünlü isimlerden de tepkiler geldi. Üner gelen bu tepkilere sessiz kalmadı.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Ermeni asıllı ABD’li reality Show yıldızı Kim Kardashian’ın Azerbaycan ve Türkiye hakkındaki küstah sözlerine yanıt vermiş ve "Kim Kardashian'ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" ifadelerini kullanmıştı. 

Ece Üner, Deniz Çakır'ın tepkisine sessiz kalmadı: Mide bulandırıcı

Deniz Çakır da bu çıkışa tepki göstererek resmi Instagram hesabından "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur.  Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil.“ paylaşımında bulunmuştu. 

 

 

 

Ece Üner, kendisini eleştiren Deniz Çakır'a çok sert cevap verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Üner, şu ifadeleri kullandı:

Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak! Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!

Üner, daha sonra şöyle devam etti:

"Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!"

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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