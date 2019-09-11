Ece Üner, sunuculuğunu üstlendiği ana haber bülteninde Arda Turan'a ilişkin konuştu. Ünlü sunucunun sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bu durum da Üner hakkında internette arama yapılmasına yol açtı. Peki Ece Üner kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner sunucu ve habercidir. Üner, 1981 yılında dünyaya geldi.

Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı.

Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu.