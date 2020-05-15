Ece Üner mesleğinde yaşadığı zorlukları anlattı: 'Koltukta başka birini gördüm'

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube'da sunduğu Gör Beni programında meslek hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.