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  3. Ece Üner mesleğinde yaşadığı zorlukları anlattı: 'Koltukta başka birini gördüm'

Ece Üner mesleğinde yaşadığı zorlukları anlattı: 'Koltukta başka birini gördüm'

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube'da sunduğu Gör Beni programında meslek hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

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15 Mayıs 2020 Cuma 13:58

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