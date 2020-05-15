Ece Üner mesleğinde yaşadığı zorlukları anlattı: 'Koltukta başka birini gördüm'
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner, konuk olduğu Armağan Çağlayan'ın YouTube'da sunduğu Gör Beni programında meslek hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.
Kuruluş Osman 22. Bölüm fragmanı yayınlandı | Kayı obası elden gidiyor mu?
Seda Akgül karantinada sitem etti! ''Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum''
Selin Ciğerci'den canlı yayında cinsel organını gösteren kişiye sert sözler!
Burcu Esmersoy'un TikTok'tan uçarak yaptığı temizlik paylaşımı çok beğenildi!
15 Mayıs 2020 Cuma 13:58
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT