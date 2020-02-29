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  3. Ece Üner: ''Vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?''

Ece Üner: ''Vatan dediğin kaybettiğimiz o evlatlarımız değil mi?''

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerine yapılan hain saldırıya canlı yayında tepki gösterdi. Ece Üner'in konuşmasındaki "Vatan sağolsun. Vatan sağolsun da ‘vatan’ dediğin zaten o kaybettiğimiz evlatlarımız değil mi?” sözleri ise dikkatleri çekti.

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29 Şubat 2020 Cumartesi 09:44

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