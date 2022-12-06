Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim

Sunucu Ece Üner, yeni görev alacağı kanalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim

Son olarak Kanal D'de Ece Üner ile Susma programını sunan Ece Üner, yeniden ekranlara dönüyor. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ocak ayından itibaren tv100'de Ana Haber programını sunacağını açıkladı.

Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Anahaber’de kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

ÜNER: HEYECANLARIMIZI GÖRDÜĞÜMÜZ HAYALLER ORTAK

Daha sonra Gürkan Hacır'ın sunumuyla ekrana gelen Taksim Meydanı programına bağlanan Ece Üner duygularını paylaştı. Üner, "Heyecanlarımız, gördüğümüz hayaller ortak. Tv100 deyince ‘100’ü cumhuriyetin 100. Yılından alıyor. Cumhuriyet sadece demokrasi için değil haber için de geçerli. Sizlerle olmaktan çok memnunum" diye konuştu.

Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
CHP'li vekilden çirkin hareket! TBMM'deki bütçe görüşmelerinde poker oynadı
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde Silindir Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde Silindir Operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Aslı Baykal, CHP'yi topa tuttu, sert eleştirdi: "Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin"
Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"
Amiral Türker Ertürk yerli ve milli SİHA'ları hedef aldı: "Bugüne kadar yapılmayan neyi yaptınız?"
Son Haberler
Bakan Murat Kurum açıkladı! Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Yıkılacak yapı sayısı belli oldu
Bakan Murat Kurum açıkladı! Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı: Yıkılacak yapı sayısı belli oldu
TÜİK enflasyonuna göre asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim tek tek hesapladı! İşte en yüksek tahmin...
TÜİK enflasyonuna göre asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim tek tek hesapladı! İşte en yüksek tahmin...
Başörtüsünü hiçe saymaya devam ediyor! Esra Rabia Ünal şimdi de içkili mekanlarda kendini gösteriyor!
Başörtüsünü hiçe saymaya devam ediyor! Esra Rabia Ünal şimdi de içkili mekanlarda kendini gösteriyor!
Yenilenebilir enerjide kapasite artıyor, ULU RES tam kapasite devrede
Yenilenebilir enerjide kapasite artıyor, ULU RES tam kapasite devrede
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu!
MSB acı haberi duyurdu! Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhalefete rest! "Topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhalefete rest! "Topunuzla gelseniz 2023'te yenileceksiniz"
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 6 Aralık 2022 Salı maç programı
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Bursa'da korkutan yangın! Araç bakım servisindeki yangın sıfır araçları küle çevirdi!
Bursa'da korkutan yangın! Araç bakım servisindeki yangın sıfır araçları küle çevirdi!
6 Aralık 2022 Salı hava durumu: Marmara ve Karadeniz'i sağanak yağış bekliyor!
6 Aralık 2022 Salı hava durumu: Marmara ve Karadeniz'i sağanak yağış bekliyor!
İletişim Başkanı Altun: "Kadınların temsili, toplumun adil temsilidir"
İletişim Başkanı Altun: "Kadınların temsili, toplumun adil temsilidir"
Türk Hava Yolları bilet değişikliği nasıl yapılır? THY bilet değişikliği ücreti ne kadar?
Türk Hava Yolları bilet değişikliği nasıl yapılır? THY bilet değişikliği ücreti ne kadar?
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır