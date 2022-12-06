Ece Üner yeni kanalını sosyal medyadan duyurdu: Halkın sesi olmaya çok istekliyim

Son olarak Kanal D'de Ece Üner ile Susma programını sunan Ece Üner, yeniden ekranlara dönüyor. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ocak ayından itibaren tv100'de Ana Haber programını sunacağını açıkladı.

Ece Üner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren tv100 Anahaber’de kavuşmak üzere" ifadelerini kullandı.

Halkın halk için halk tarafından yönetilmesi sadece demokrasi değil haber için de şart! Halkın sesi olmaya talip ve çok istekliyim. Ocak ayından itibaren @tv100 Anahaber’de kavuşmak üzere? Haberin Devamı December 5, 2022

ÜNER: HEYECANLARIMIZI GÖRDÜĞÜMÜZ HAYALLER ORTAK

Daha sonra Gürkan Hacır'ın sunumuyla ekrana gelen Taksim Meydanı programına bağlanan Ece Üner duygularını paylaştı. Üner, "Heyecanlarımız, gördüğümüz hayaller ortak. Tv100 deyince ‘100’ü cumhuriyetin 100. Yılından alıyor. Cumhuriyet sadece demokrasi için değil haber için de geçerli. Sizlerle olmaktan çok memnunum" diye konuştu.