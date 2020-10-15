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  3. Ece Üner'den Kadir Şeker açıklaması: ''Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor''

Ece Üner'den Kadir Şeker açıklaması: ''Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor''

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker'e 12,5 yıl ceza verilmesinin ardından canlı yayında yaptığı konuşmasıyla verilen kararla ilgili düşüncelerini aktardı.

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15 Ekim 2020 Perşembe 09:56
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