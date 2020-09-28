Ece Üner'den Kim Kardashian'a tepki!

Ece Üner, Türkiye’nin Ermenistan karşısında Azerbaycan’a destek vermemesi gerektiğini söyleyen Kim Kardashian’a Show TV Ana Haber Bülteni'nde tepki gösterdi.

Ece Üner, “Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını öne sürmüştü ve paylaşımında “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Skandal açıklamaları ve tavırlarıyla her daim gündem olmayı başaran Kim Kardashian bunun dışında da, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullanmıştı.

Kim Kardashian, Ermenistan’ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu iddia ederek, skandal açıklamalarını Azerbaycan’ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyleyerek sürdürmüştü..

Kim Kardashian, “Bakü’ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan’a ABD askeri yardım durmalı” diyerek, Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etmişti.

ECE ÜNER KİMDİR?

Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk’te genel müdürlük yapan Dinç Üner’in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi’nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel’de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk’te çalıştıktan sonra Habertürk’e geçmiştir. Günümüzde Habertürk’te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV’de çalıştıktan sonra 2006’da, CNN Türk’ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007’de CNN Türk’te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı.

Ağustos 2009’da Habertürk’e geçti. 2010’da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011’de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012’den beri Enine Boyuna’yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014’ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber’i sunmaktadır.