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  3. Ece Üner'den Pınar Gültekin tepkisi: ''Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor''

Ece Üner'den Pınar Gültekin tepkisi: ''Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor''

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledildiği haberinin ardından canlı yayında konuşmasıyla kadın cinayetlerine tepkisini dile getirdi.

Pınar Güntekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesinin ardından canlı yayında konuşan Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, kadın cinayetleriyle ilgili yaşanan bu gibi konulara tepkisini gösterdi. Konuşmasında "Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi" ifadelerini kullanan Üner'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:45
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