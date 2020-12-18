Ece Üner'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' tepkisi: ''Bu zihniyetle buralara nasıl geldi?''
Show TV ana haber sunucusu Ece Üner, Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun geçtiğimiz gün Akit TV'de Sabri Balaman'ın sunduğu Derin Kutu programında üniversiteler için kullandığı ''Neredeyse fuhuş evleri" sözleri için canlı yayında tepkisini dile getirdi. O anlar ekranlara anbean böyle kaydedildi.
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