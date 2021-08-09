Ece Üner'in yeni programına izleyiciden sert tepki: "Bu kadar şov yeter!"

"Ece Üner ile Susma" programı, fragmanlarının yayınlanmasının ardından bugün ilk bölümü izleyici karşısına çıktı. Toplumsal olaylardan bahsedilen programın fragmanında, iki yıl önce eski kocası tarafından cinayete kurban giden Emine Bulut'un öldürülme anında kamera kayıtlarına yansıyan kızının feryadı yayınlandı. Giriş konuşmasının ardından yayınlanan feryat sesinin hemen ardından Üner'in ağlaması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"BU KADAR ŞOVMENLİK YETER"

Show TV'de akşam haberleri sunuculuğu yapan Ece Üner, kanalda gerek yaptığı yorumlar, gerekse korkusuzca düşüncelerini ifade etmesinden dolayı izleyici tarafından takdir toplamıştı. Orada popüler imaj çizmesinin ardından görevini bırakarak Kanal D'ye geçen başarılı sunucu, haber programı formatının dışında bir programla ekranlara çıktı. Üner yeni programında toplumsal olaylar, kadın cinayetleri, çocuk istismarları ve cinsel istismarlar hakkında söz sahibi olacak.

"Dünyadaki adaletsizliği değiştirebileceğimizi düşünmüyorum ama adaletsizlik karşısındaki duruşumuzu değiştirebileceğimize inanıyorum" cümlesiyle sosyal medya gündemine oturan Üner, programın açılış konuşmasında popülerleşmiş cümlesini izleyiciyle yeniden paylaştı. Konuşmasının hemen ardından Emine Bulut cinayetinin haberini sunan Üner, Bulut'un kızının feryadı sesine göz yaşı döktü.

Sosyal medyada tepki çeken bu olayın ardından izleyiciler feryat sesinin verilmesini doğru bulmadı ve Üner'in döktüğü göz yaşına ise "bu işi şova dökmen doğru değil " " burası ana haber değil, bu kadar şovmenlik yeter" yorumlarında bulundular.