Ece Üner'in YKS sınavının tarihinin değişmesi hakkındaki yorumu çok konuşuldu!

Show TV Ana Haber sunucu Ece Üner'in tarihi değişen YKS sınavı hakkında,"'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" sözleri gündem oldu.