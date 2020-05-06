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  3. Ece Üner'in YKS sınavının tarihinin değişmesi hakkındaki yorumu çok konuşuldu!

Ece Üner'in YKS sınavının tarihinin değişmesi hakkındaki yorumu çok konuşuldu!

Show TV Ana Haber sunucu Ece Üner'in tarihi değişen YKS sınavı hakkında,"'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" sözleri gündem oldu.

Bakan Soylu, ''Trafik Haftası'' dolayısı trafik kontrol noktasını ziyaret etti!Bakan Soylu, ''Trafik Haftası'' dolayısı trafik kontrol noktasını ziyaret etti!

Şişli'de silahlı saldırı olayı!Şişli'de silahlı saldırı olayı!

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Cezaevinden izinli çıkmıştı, yaptığı kazada hayatını kaybetti!Cezaevinden izinli çıkmıştı, yaptığı kazada hayatını kaybetti!

 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:25

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