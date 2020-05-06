Ece Üner'in YKS sınavının tarihinin değişmesi hakkındaki yorumu çok konuşuldu!
Show TV Ana Haber sunucu Ece Üner'in tarihi değişen YKS sınavı hakkında,"'Genç Farsça bir kelime, hazine demek, hazineye kıyılır mı hiç?" sözleri gündem oldu.
Bakan Soylu, ''Trafik Haftası'' dolayısı trafik kontrol noktasını ziyaret etti!
Şişli'de silahlı saldırı olayı!
Diyanet'in düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın başvuruları başladı!
Cezaevinden izinli çıkmıştı, yaptığı kazada hayatını kaybetti!
06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:25
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT