Ece Vahapoğlu oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

Ece Vahapoğlu merakla beklenen fotoğrafı sonunda sevenleriyle paylaştı. 6 aylık oğlu Efe Alpay'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vahapoğlu'nun gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

''EFE BEBEK 6 AYLIK''

Hem sunucu hemde yoga eğitmeni olan Ece Vahapoğlu doğumun ardından eski görüntüsüne kısa sürede döndü. Vahapoğlu takipçilerinden gelen, ''Bebekle ilgilenirken spora nasıl vakit ayırıyorsun?” sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bazen çok uyumlu bazen de huysuz. Keyfi yerindeyse ana-oğul yoga ve pilates yapıyoruz.”

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

Ece Vahapoğlu 8 Mart 1978 İstanbul doğumlu, Türk gazeteci, yazar ve sunucu.

Anneannesi Saraybosnalı, dedesi Üsküplü'dür. Annesi Saraybosna doğumludur. Annesi henüz 6 yaşındayken dedesi çocuklarını (annesini ve teyzelerini) toplamış, İstanbul'a göç etmiş. Annesi sonra hep İstanbul'da yaşamış. Liseyi bitirdiğinde de Adanalı olan, üniversite eğitimini İstanbul'da yapan babası ile tanışmış ve evlenmiştir.

Öğrenim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda başladı. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu.

İtalya'da işletme okuduğu The American University of Rome'u bitirdi.

Fransa'da AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı.

2001 yılında JC Derneği tarafından "Kişisel Başarı" kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi.

Atv, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu.

Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı.

Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde ise özel çalışmalar yaptı.

Öz geçmişinde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Boşnakça bildiği ve pek çok etkinlikte bu beş dilde sunuculuk ve moderatörlük yaptığı belirtilmektedir.

TEV bursiyeri ve KATIAD (Kültürler Arası Toplumsal İletişim ve Araştırma Derneği) yönetim kurulu üyesidir.