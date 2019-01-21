Ecel tır dorsesinde yakaladı

Düzce'de bir akaryakıt istasyonunda tırın dorsesini temizlerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Düzce-Akçakoca D-655 karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ruhi Topçu (53) şoförlük yaptığı tırın dorsesinin temizliğini yapmak için dorsenin üzerine çıktı. Dorsenin üstünde bulunan brandaları toparlayan Topçu, ardından dorsenin üst kısmındaki takviye demirlerini toplamaya başladı. Bu esnada kalp krizi geçirerek dorsenin içine yığılıp kalan Topçu'nun dorse içinde yattığını gören istasyondaki çalışanlar hemen 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ruhi Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından olay yerine polis ekipleri ve polis olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından Ruhi Topçu'nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ruhi Topçu'nun son anları ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ruhi Topçu'nun tırın dorsesinde brandaları toplaması ve demirleri yerleştirmesi ile dorsenin içine yığılma anları yer alıyor.

Kaynak: İHA