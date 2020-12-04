Ecelini kendi eliyle getirdi! Gitmemek için direndiği hastanede öldü

Aksaray’da 67 yaşındaki bir kadın, bir otobüsün önünden karşıya geçmeye çalıştığı sırada çarpan otobüsün altında kaldı. Vatandaşların fark etmesi üzerine durdurulan otobüs altından çıkartılan kadın gelen ambulansla hastaneye gitmemek için diretti. Bir süre sonra hastaneye kaldırılan kadın iç kanamadan hayatını kabetti.