Ecem Özkaya Kimdir? Gönül Dağı "Zahide" karakteri kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi karakterleri ile ilgi çekmeye başladı. Gönül Dağı dizi yayınlandıktan sonra pek çok izleyici ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın kim olduğu merak konusu haline geldi. Peki, Ecem Özkaya kimdir? Kaç yaşında, hangi dizlerde rol aldı? İşte merak edilenler...

Dizinin oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen konular ise dizide Zahide karakterini canlandıran Ecem Özkaya oldu.

ECEM ÖZKAYA KİMDİR?

Ecem Özkaya, 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazanan Özkaya mezun olduktan sonra pek çok dizi, film ve tiyatroda görev almıştır. Ecem Özkaya, 'Cümbür Cemaat Aile' dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Mustafa Üstündağ ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçen 10 yılın ardından ayrılık kararı alan çift 2020'nin Ocak ayında boşandılar. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Ahmet Kaan isminde bir oğulları var.

Yeni sezon TRT 1 dizilerinden Gönül Dağı dizisi kadrosuna katılan Ecem Özkaya ilk defa 2007 yılında Kartallar Yüksek Uçar dizisi ile kamera karşısına geçmiştir. Dizide canlandırdığı Seval karakteri ile tanınan ve sevilen bir oyuncu haline gelen Özkaya daha sonrasında 2011-2012 yılları arasında Faruk Teber'in yönettiği başrollerinde Deniz Çakır ve Zuhal Olcay'ın bulunduğu İffet dizinde rol aldı. Ecem Özkaya pek çok projede görev almıştır. Gönül Dağı dizisinden önce Cam Kırıkları dizisi ile hayranları ile buluşan Özkaya bu dizide Aysel karakterine hayat vermiştir.

ECEM ÖZ KAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2016-2017 - Hayat Şarkısı -Melek Çamoğlu Cevher

2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan - Biricik Yılmaz Süleymanoğlu

2011-2012 - İffet - Nil

2010 - Cümbür Cemaat Aile - Zeynep

2009 - Elveda Rumeli - Küçük Zarife

2008 - Havalimanı/İyi Uçuşlar - İdil

2007 - Kartallar Yüksek Uçar - Seval

2009 - Sizi Seviyorum - Eda

2014 - Zengin Gelin Fakir Damat - Biricik Yılmaz Kirişci

2015 - Zengin Gelin Fakir Damat 2/ Bir Aile Macerası - Biricik Yılmaz Kirişci

2017- Zengin Gelin Fakir Damat 3/ Nurhan - Biricik Yılmaz Kirişci

2019 - Kim Daha Mutlu

2018 - Can Kırıkları / Aysel Karadağ