Eciş Bücüş ne demek, TDK'ya göre Eciş Bücüş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Eciş bücüş ne demek? Eciş bücüş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi eciş bücüş kelimesi. Peki eciş bücüş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre eciş bücüş nedir, eciş bücüş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ECİŞ BÜCÜŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Eciş bücüş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre eciş bücüş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hiçbir yeri düzgün olmayan, çirkin bir biçim almış bulunan, çarpık çurpuk, eğri büğrü



ECİŞ BÜCÜŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Oğlunun o eciş bücüş burnunun dikine gitmeye başladığı günlerde, tüm ilgisini ve sevgisini büyük kızına akıtmaya başlamıştı.

