Antalya'nın Serik ilçesinde Pazar günü saat 14.00 sıralarında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Ecrin bebek bulundu mu? | Minik Ecrin son durum | Kayıp Ecrin bebek öldü mü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ECRİN BEBEK BULUNDU MU?

Pazar günü saat 14.00 sıralarında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin için ekipler seferber oldu.

Evlerinin kenarındaki dereye düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler Ecrin'i dere yatağında aradı.

Ekipler Ecrin'in cansız bedenini evlerinin 2 kilometre aşağısındaki köprünün altında buldu.

MİNİK ECRİN SON DURUM

Polis, itfaiye ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIP ECRİN BEBEK ÖLDÜ MÜ?

Antalya'nın Serik ilçesinde Pazar günü saat 14.00 sıralarında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'den acı haber geldi. Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca 2 yaşındaki Ecrin'i Pazar günü, babaannesine emanet etmişti. Babaanne Fatma Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları yapılıyordu. Çocuğun bölgedeki dereye düşmüş olma ihtimaline karşı, dalgıçlar burada çalışmalarına yapmış ve Ecrin'in gitmiş olabileceği her yerde çalışma yürütülmüştü.

Arama kurtarma ekipleri derede pembe renkli bir terlik bulmuştu. Küçük kızın ablasına ait terliği giymiş olabileceği düşünülürken. Baba Ferhat Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, umutla bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, "Her yere baktık. Nereye gitti, bilmiyorum. Hiçbir iz yok. Bir şüphe yok." ifadesini kullanmıştı.