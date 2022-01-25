Eczacı (Depo İlaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Eczacı (Depo İlaç) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Eczacı (Depo İlaç) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Eczacı (Depo İlaç) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Eczacı (Depo İlaç) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Eczacı (Depo İlaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Eczacı (Depo İlaç) Maaşları

Eczacı (Depo İlaç) maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Eczacı (Depo İlaç) maaşı 7500_TL, En yüksek ise 11000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Eczacı (Depo İlaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2262.03

Meslek Adı :

Eczacı (Depo İlaç) Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Eczacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumunda tüm tıbbi ilaçların temin edilmesi, depolanması ve dağıtımı ile ilgili işleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Eczacı (Depo İlaç); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastane klinikleri ve laboratuarlarda kullanılacak ilaçlara ait ihtiyaç tespiti yapmak,

b) Gelen ilaçların belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmek,

c) Sorunlu malzemeleri alındığı depoya bilgi vererek iadesini yapmak,

d) Malzemelerin son kullanım tarihi kontrolünü yapmak, gerektiğinde değişimini yapmak,

e) Depo standartlarına göre tıbbi ilaçları teslim almak,

f) Saklama koşullarına uygun olarak ilaçların depolanmasını sağlamak,

g) İstemde bulunan klinik ve laboratuar ihtiyacına göre malzeme dağıtımını yapmak,

h) Son kullanma tarihi yaklaşan malzemelerin öncelikle kullanılmasını sağlamak, i

) Gerektiğinde birimler arası malzeme değişimi yapmak,

j) Depo sayımında bulunmak ve malzemelerin karşılaştırmasını yapmak,

k) Tıbbi ilaç alım, depolama, dağıtım için kayıt ile ilgili işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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