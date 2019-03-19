Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

A+ A-