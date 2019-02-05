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Eczacıbaşı VitrA, 4’de 4 yaptı

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA, 4’de 4 yaptı

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hmeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka

Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L)

Hmeenlinna: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu

Setler: 25-17, 25-7, 25-20

Süre: 63 dakika

Kaynak: İHA

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