Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş: 3-0
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gamze, Gibbemeyer, Natalia, Melis, Ergül, Simge (L), Saliha
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim, Gamze, Gibbemeyer, Natalia, Melis, Ergül, Simge (L), Saliha
BEŞİKTAŞ: Dilara, Büşra, Arelya, Fulden, Su, Ceyda, Merve (L), İrem, Fatma, Mislina, Doğa, Tuğçe, Ece, Arelya
SETLER: 25-15, 25-5, 25-19
SÜRE: 70 dakika (24, 19, 27)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla, Eczacıbaşı VitrA ligde yoluna yenilgisiz devam etti.
Karşılaşma öncesi Eczacıbaşı VitrA taraftar grubu Tigers, turuncu-beyazlıların altyapısından yetişen ve kulübe uzun seneler emek veren eski kaptanları Büşra Kılıçlı'yı da unutmayarak çiçek takdim etti.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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