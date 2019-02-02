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  3. Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld.: 3-0

Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld.: 3-0

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi

Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld.: 3-0

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen.

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi

ÇANAKKALE BLD.: Birgül, Sobolska, Cansu, Ece, Yasemin, Melis, Bihter (L), Semra, Gökçe, Işıl

SETLER: 25-22, 25-21, 25-15

SÜRE: 81 dakika (27, 30, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci haftanın açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

DHA

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