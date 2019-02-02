Eczacıbaşı VitrA - Çanakkale Bld.: 3-0
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen.
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi
ÇANAKKALE BLD.: Birgül, Sobolska, Cansu, Ece, Yasemin, Melis, Bihter (L), Semra, Gökçe, Işıl
SETLER: 25-22, 25-21, 25-15
SÜRE: 81 dakika (27, 30, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 17'nci haftanın açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.