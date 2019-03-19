Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ECZACIBAŞI VİTRA: Kim Koung, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç,...

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