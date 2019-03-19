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  3. Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim Koung, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç,...

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı VitrA: 1 - Imoco Volley: 3

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Roy Bensimon (İsrail), Ari Jokelainen (Finlandiya)

ECZACIBAŞI VİTRA: Kim Koung, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, (Simge Aköz, Dilara Bağcı, Boskovic, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu, Krsmanovic)

IMOCO VOLLEY: Folie, Fabris, Kimberly, De Kruijf, Wolosz, Sylla, (De Gennaro, Lowe, Bechis, Tirozza, Danesi)

SETLER: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25

ALTIN SET: 10-15

Süre: 141 dakika (28, 31, 36, 27, 19)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, altın seti 15-10 kaybederek kupaya veda etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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