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Eczacıbaşı VitrA, devreyi lider tamamladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci devre son hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

Eczacıbaşı VitrA, devreyi lider tamamladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi birinci devre son hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini korudu.

Karşılaşmaya Güldeniz Önal ve Gözde Yılmaz'ın etkili ataklarıyla başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-2 önde girdi ve genç oyuncu Merve Atlıer'in bloklarının da katkısıyla birinci seti 25-6 kazandı. Ev sahibi ekip ikinci sette teknik molaya 12-9 önde girerken, Meliha İsmailoğlu'nun ve Beyza Arıcı'nın oyunlarıyla ön plana çıktığı seti 25-18 aldı. Üçüncü seti konuk ekip 25-20 kazanırken, son sette oyunun hakimiyetini tekrardan ele geçiren turuncu-beyazlılar, maçı 3-1 sonlandırdı.

Karşılaşmanın en skorer isimleri 25 sayıyla Gözde Yılmaz ve 23 sayıyla Meliha İsmailoğlu olurken, Merve Atlıer de 5 blok sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, 28 Aralık Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, Serdar Nişancıoğlu

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Meliha, Merve, Gözde, Güldeniz, Beyza, Dilara (L), Boskovic, Büşra

Aydın Büyükşehir Beleditespor: Ecem, Gözde, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Darya, Erce (L), Ezgi, Seda

Setler: 3-1 (25-6,25-18,20-25,25-11)

Süre: 91 dakika (19,25,25,22)

Kaynak: İHA

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