Eczacıbaşı VitrA, evinde galip
Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, 19 Ekim Cumartesi günü, saat 14.00'te, Ankara ekibi Karayolları'na konuk olacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Boskovic, Yasemin, Melis, Lloyd, Beyza, Simge (L), Buse, Ergül.
Nilüfer Belediyespor: Sabriye, Zhidkova, Buse Ü., Rousseaux, Hümay, İkbal, Buse K. (L)
Setler: 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14)
Süre: 105 dakika (30, 25, 26, 24)
Kaynak: İHA
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