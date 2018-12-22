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Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam ediyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam ediyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil.

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson.

Setler: 2-3 (15-25, 22-25, 25-20, 25-21, 16-18)

Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25)

Kaynak: İHA

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