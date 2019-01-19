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Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam etti

ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Kim, Güldeniz.

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam etti

Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: 3-1

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut

ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Kim, Güldeniz.

KAMEROĞLU BEYLİKDÜZÜ V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Ergül, Melisa (L), Sabriye, Buse.

SETLER: 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20)

SÜRE: 111 dakika (32, 25, 26, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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