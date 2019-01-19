Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürdü
Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.
Mücadelenin en skorer ismi 32 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic olurken, Jordan Larson 20 ve Lauren Gibbemeyer 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Kim, Güldeniz.
Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Ergül, Melisa (L), Sabriye, Buse.
Setler: 3-1 (24-26,25-13,25-17,25-20)
Süre: 111 dakika (32,25,26,28)
Kaynak: İHA
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