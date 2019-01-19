İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürdü

Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürdü

Vestel Venus Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki namağlup liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin en skorer ismi 32 sayıyla genç yıldız Tijana Boskovic olurken, Jordan Larson 20 ve Lauren Gibbemeyer 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Kim, Güldeniz.

Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Ergül, Melisa (L), Sabriye, Buse.

Setler: 3-1 (24-26,25-13,25-17,25-20)

Süre: 111 dakika (32,25,26,28)

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisini sürdürdü

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.