Eczacıbaşı VitrA namağlup liderliğini sürdürdü

Eczacıbaşı VitrA - Hämeenlinna: 3-0

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka

ECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L).

HAMEENLİNNA: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu.

SETLER: 3-0 (25-17,25-7,25-20)

SÜRE: 63 dakika (21,19,23)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hämeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

(FOTOĞRAFLI)

DHA