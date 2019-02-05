Eczacıbaşı VitrA namağlup liderliğini sürdürdü
ECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L).
Eczacıbaşı VitrA - Hämeenlinna: 3-0
SALON: TVF Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Mykhaylo Medvid, Jan Krticka
ECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Gamze, Kim, Merve, Gözde, Güldeniz, Simge (L).
HAMEENLİNNA: Riikila, Kalchenko, Martin, Kokkonen, Green, Orle, Porsanger (L), Principato, Karhu.
SETLER: 3-0 (25-17,25-7,25-20)
SÜRE: 63 dakika (21,19,23)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Hämeenlinna takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, rakibini 3-0 mağlup etti. Gruptaki puanını 12'ye çıkaran Eczacıbaşı VitrA, bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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