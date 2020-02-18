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  3. Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde...

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Hande Baladın'ın ayak tarak kemiğinde kırık

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA




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