Eczacıbaşı’dan 19 Mayıs paylaşımı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kadınları, gençliğimizi ve Türk Sporunu; Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerleyerek sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz!" denildi.

Kaynak: İHA