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Eczacıbaşı’dan 19 Mayıs paylaşımı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eczacıbaşı’dan 19 Mayıs paylaşımı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kadınları, gençliğimizi ve Türk Sporunu; Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerleyerek sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz!" denildi.

Kaynak: İHA


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