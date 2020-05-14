Eczacılardan 'belgesiz üretim' tepkisi

ADANA Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, pandemi sürecindeki merdiven altı üreticilerin ve belgesiz üretim yapanların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Bilimsel eczacılığın 181'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen ADEO yönetimi, protokol üyeleri ile eczacılar, saygı duruşunda bulunup, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okudu. Parkta basın açıklaması yapan ADEO Başkanı Yalbuzdağ, eczacıların koronavirüs salgını boyunca tam zamanlı, olağanüstü çalışma sergilediğini anlattı. Pandemi nedeniyle yerli ilaç üretimi ve Ar-Ge yatırımlarının öneminin arttığını kaydeden Yalbuzdağ, dışa bağımlılığın ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaptı. Aşı çalışmalarına değinen Yalbuzdağ, toplumun bağışıklık kazanması ve hastalıkların önlenmesinin öneminin de arttığını aktardı.

ADEO Başkanı Yalbuzdağ, pandemi nedeniyle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Tedbirler, koruyucu ekipman ihtiyacı, sosyal mesafe, karantina terimlerini bundan sonra daha sık duyar olacağız. Şu da unutulmamalıdır ki pandemi sürecindeki fırsatçılar, stokçular da unutulmayacaktır. Merdiven altı üretimlerle halk sağlığını tehlikeye atanlar, belgesiz üretim yapanlar en ağır cezayı almalıdır" dedi.

Açıklamanın ardından eczacı ve eczane çalışanları, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı, eczane çalışanları ve tüm sağlık çalışanlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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Kaynak: DHA