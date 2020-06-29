Eczacılık taban puanları açıkladı mı 2020? Son yılın taban puanları

YKS'nin sona ermesinin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı da açıklandı. Bununla birlikte adaylar tercih yapmak istedikleri bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında en çok aranan bölümlerin başında Eczacılık bölümünün taban puanları geliyor. Bizler de sizler için konuya ilişkin detayları haberimizde derledik.

Eczacılık Fakültesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

EZCACILIK TABAN PUANLARI

PUAN TÜRÜ- KONTENJAN- TABAN PUANLI- BAŞARI SIRASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 9 461,93401 23307

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 5 458,23956 25406

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Burslu) SAY 6 456,76474 26281

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 140 449,99201 30238

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Burslu) SAY 8 448,93850 30872

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce) SAY 40 448,89817 30894

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 120 447,50561 31780

EGE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 120 445,71251 32850

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 140 444,81465 33421

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 170 444,61622 33547

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Burslu) SAY 6 443,84329 34028

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Burslu) SAY 7 442,48816 34813

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce) SAY 60 442,34122 34912

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 4 442,23005 34972

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 110 442,08033 35075

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 140 440,82802 35852

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 439,73927 36542

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Burslu) SAY 6 439,70603 36561

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Burslu) SAY 6 439,68104 36580

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 60 439,60480 36630

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 8 438,21562 37521

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 438,16542 37559

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Ankara) SAY 60 437,71510 37845

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%75 İndirimli) SAY 10 436,55268 38581

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 436,26547 38774

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 435,95691 38971

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 60 435,89217 39012

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 433,80708 40369

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 433,80182 40371

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 70 433,63740 40489

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 432,83903 41044

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 6 431,54053 41931

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 60 431,03449 42272

DİCLE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 430,93389 42347

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 430,56838 42608

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 15 429,12004 43573

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Burslu) SAY 4 428,47408 44016

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 428,42465 44057

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 150 427,83222 44476

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 426,48662 45369

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 90 426,39620 45428

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 425,21256 46237

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık SAY 80 422,89280 47878

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 11 419,12545 50403

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 6 418,96428 50534

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 6 418,71300 50722

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Burslu) SAY 8 417,42466 51654

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%75 İndirimli) SAY 7 414,42215 53804

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 39 411,62361 55907

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli) SAY 6 410,49841 56759

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 68 406,05474 60089

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 9 405,97031 60149

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%50 İndirimli) SAY 31 405,40652 60555

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 20 404,87227 60953

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 4 404,27088 61422

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 32 396,65390 67310

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli) SAY 9 395,83622 67958

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (%25 İndirimli) SAY 23 394,29138 69236

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 13 386,25961 75907

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli) SAY 21 378,87592 82332

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Ücretli) SAY 54 376,92086 84041

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Ücretli) SAY 31 362,10860 98358

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Ücretli) SAY 30 357,65930 102923

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (Ücretli) SAY 42 355,49408 105335

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 25 351,76393 109420

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 65 349,73554 111767

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 23 349,35937 112189

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 42 341,45317 121557

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 18 330,97073 135516

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 32 328,10766 139603

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Eczacılık (İngilizce)(Ücretli) SAY 59 309,74965 169803

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.