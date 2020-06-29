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Eczacılık taban puanları açıkladı mı 2020? Son yılın taban puanları

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nda (YKS) ter döken binlerce aday bu kez hayallerindeki üniversiteye girebilmek için tercih yapacak. İstedikleri bölümlerin taban puanlarını araştıran adaylar son zamanlarda en çok 2020 Eczacılık taban puanlarını merak ediyor.

Eczacılık taban puanları açıkladı mı 2020? Son yılın taban puanları

YKS'nin sona ermesinin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı da açıklandı. Bununla birlikte adaylar  tercih yapmak istedikleri bölümlerin üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında en çok aranan bölümlerin başında Eczacılık bölümünün taban puanları geliyor. Bizler de sizler için konuya ilişkin detayları haberimizde derledik. 

Eczacılık taban puanları 2020

Eczacılık Fakültesi  2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

EZCACILIK TABAN PUANLARI 

                                                             PUAN TÜRÜ- KONTENJAN- TABAN PUANLI- BAŞARI SIRASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    9    461,93401    23307

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    5    458,23956    25406

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Burslu)    SAY    6    456,76474    26281

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    140    449,99201    30238

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Burslu)    SAY    8    448,93850    30872

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)    SAY    40    448,89817    30894

MARMARA ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    120    447,50561    31780

EGE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    120    445,71251    32850

ANKARA ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    140    444,81465    33421
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    170    444,61622    33547

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Burslu)    SAY    6    443,84329    34028

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Burslu)    SAY    7    442,48816    34813

ANKARA ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)    SAY    60    442,34122    34912

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    4    442,23005    34972

GAZİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    110    442,08033    35075

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    140    440,82802    35852

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    439,73927    36542

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Burslu)    SAY    6    439,70603    36561

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Burslu)    SAY    6    439,68104    36580

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    60    439,60480    36630

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    8    438,21562    37521

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    438,16542    37559

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Ankara)    SAY    60    437,71510    37845

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%75 İndirimli)    SAY    10    436,55268    38581

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    436,26547    38774

MERSİN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    435,95691    38971

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    60    435,89217    39012

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    433,80708    40369

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    433,80182    40371

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    70    433,63740    40489

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    432,83903    41044

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%50 İndirimli)    SAY    6    431,54053    41931

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    60    431,03449    42272

DİCLE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    430,93389    42347

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    430,56838    42608

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli)    SAY    15    429,12004    43573

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Burslu)    SAY    4    428,47408    44016

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    428,42465    44057

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    150    427,83222    44476

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    426,48662    45369

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    90    426,39620    45428

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    425,21256    46237

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık    SAY    80    422,89280    47878

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    11    419,12545    50403

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    6    418,96428    50534

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%25 İndirimli)    SAY    6    418,71300    50722

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Burslu)    SAY    8    417,42466    51654

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%75 İndirimli)    SAY    7    414,42215    53804

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%50 İndirimli)    SAY    39    411,62361    55907
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(%50 İndirimli)    SAY    6    410,49841    56759

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%50 İndirimli)    SAY    68    406,05474    60089

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli)    SAY    9    405,97031    60149

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%50 İndirimli)    SAY    31    405,40652    60555
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli)    SAY    20    404,87227    60953

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%25 İndirimli)    SAY    4    404,27088    61422

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%25 İndirimli)    SAY    32    396,65390    67310

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%50 İndirimli)    SAY    9    395,83622    67958

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (%25 İndirimli)    SAY    23    394,29138    69236

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli)    SAY    13    386,25961    75907

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(%25 İndirimli)    SAY    21    378,87592    82332

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Ücretli)    SAY    54    376,92086    84041

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Ücretli)    SAY    31    362,10860    98358

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(T,C, Vatandaşları)(Ücretli)    SAY    30    357,65930    102923

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (Ücretli)    SAY    42    355,49408    105335

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    25    351,76393    109420

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    65    349,73554    111767

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    23    349,35937    112189

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    42    341,45317    121557

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    18    330,97073    135516

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    32    328,10766    139603

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ    Eczacılık (İngilizce)(Ücretli)    SAY    59    309,74965    169803

Eczacılık taban puanları 2020

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak.

Eczacılık taban puanları 2020

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

Eczacılık taban puanları 2020

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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