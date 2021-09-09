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  3. Eczaneden çıkan yaşlı adam ilacını içemeden hayatını kaybetti

Eczaneden çıkan yaşlı adam ilacını içemeden hayatını kaybetti

Adıyaman’da yaşanan olayda eczaneden ilacını alan Suriye uyruklu Ahmed El Hamed’e yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonu çarptı. El Hamed olay yerinde hayata gözlerin yumdu.

Eczaneden çıkan yaşlı adam ilacını içemeden hayatını kaybetti

Kaza, öğle vakti Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e Yusuf. L. yönetimindeki 02 AG 346 hafriyat kamyonu çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Ahmed El Hamed'in olay yerinde can verdiği belirlendi. Ahmed El Hamed’in cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken kamyon şoförü Yusuf L. emniyete götürüldü.

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