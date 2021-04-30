Eczaneler bugün açık mı? Tam kapanmada eczaneler çalışıyor mu? Eczane çalışma saatleri 2021 soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılmaya başlandı. Tam kapanma süresince eczanelerin çalışıp çalışmadığıyla ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.

TAM KAPANMADA SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Gerçekleşen Kabine toplantısının ardından alınan kararla tam kapanma, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecektir.

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısının ardından tüm Türkiye'de tam kapanma sistemine geçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile de sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Genelgede açıklanan muafiyet listesinde yer alan ''Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler'' maddesinden hareket ile eczanelerin tam kapanma sürecinde açık olduğu belirtildi.

TAM KAPANMADA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU? ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada ise konuyla ilgili olarak "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

Bu bağlamda eczanelerin tam kapanma sürecinde açık ve çalışır durumda olduğu belirtilirken çalışma saatlerinin ise 09.00-18.00 arası olduğu belirtildi.

TAM KAPANMA BERBERLER, KUAFÖRLER AÇIK MI? TAM KAPANMA BERBERLER, KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

26 Nisan 2021 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede tam kapanma yoluna gidildi. Bu süreçte berber ve kuaförlerin çalışıp çalışmadığıyla ilgili vatandaşlar internetten çokça araştırma yapmaya başladı.

Yayınlanan genelge kapsamında açıklanan muafiyet listesinde berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 18.00’den 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren kısıtlama boyunca berber ve kuaförlerin kapalı olacak.

Berberler ve kuaförler 17 günlük tam kapanma sürecinin başlayacağı 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 18.00’e kadar açık olacak.

TAM KAPANMADA CAMİLER AÇIK MI? CAMİYE GİDİLİR Mİ 2021?

Kısmi kapanma sürecinde camileri için alınan karar doğrultusunda "Yürüme mesafesindeki camilerde ibadetler yapılabilecek, şu an için kapanma yok" diye belirtmişti. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Kabine toplantısının ardından yayınlanan genelgede camilerle ilgili herhangi bir kapanma maddesi belirtilmezken ibadethanelerdeki din görevlilerinin tam kapanmadan muaf olmasından dolayı camilerin açık olduğu açıklandı.

Belirtilen hususlarda camilerin açık olduğu ve vatandaşların önceki durumla aynı olarak evlerine yürüme mesafesindeki camilere gidip ibadetlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.