Eda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisini sosyal medyadan kutladı: "Gurur"

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birçok kez ayrılıp barışan Eda Ece'den bir paylaşım geldi.

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşarak, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Nişantaşı'dan objektiflere takılan Eda Ece, “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.