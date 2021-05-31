SON DAKİKA! Akdeniz'de korkutan deprem: Mersin 4,3 ile sallandı!Eda Ece'nin sevgilisi kim? Buğrahan Tuncer kimdir, nereli, kaç yaşında?Gram altın 525 TL'den güne başladı! Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar? 31 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıBaşkent doğalgaz halka arz ne zaman? | Başkentgaz halka arz tüm detaylarıEda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisini sosyal medyadan kutladı: "Gurur"Büyük gün geldi, Kabine toplanıyor! Yaz nasıl geçecek? Bu toplantıdan çıkacak kararlara bağlı!Bakmak bile cesaret ister! Konya'da 65 metre derinliğinde obruk oluştuNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 31 Mayıs 2021 PazartesiATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 31 Mayıs 2021 Pazartesi Müge Anlı izleKemal Alaçayır kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Eda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisini sosyal medyadan kutladı: "Gurur"

Eda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisini sosyal medyadan kutladı: "Gurur"

Eda Ece, sosyal medya hesabında THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te oynayan sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak tebrik etti.

Eda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisini sosyal medyadan kutladı: "Gurur"

Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birçok kez ayrılıp barışan Eda Ece'den bir  paylaşım geldi.

Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşarak,  "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle Nişantaşı'dan objektiflere takılan Eda Ece,  “Sürekli ‘ayrıldım, barıştım, kavga ettim’ bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.

Eda Ece, Anadolu Efes'te oynayan sevgilisini sosyal medyadan kutladı:"Gurur"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT